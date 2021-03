Kendall Jenner enceinte ? La folle rumeur lancée par sa mère

Kendall Jenner a été obligée de démentir les rumeurs de grossesse après un message ambigu posté par sa mère, Kris Jenner, sur Twitter.

Dans un récent épisode de L’incroyable famille Kardashian, Kendall Jenner, 25 ans, était chargé de faire du baby-sitting auprès des enfants de Kim et Kourtney Kardashian. C’est alors que sa mère a posté un message sur Twitter pour l’encourager. «Tu gères !», a écrit la momager de 65 ans, ajoutant un emoji biberon à la suite.

En couple avec la star de la NBA, Devin Booker, Kendall Jenner a immédiatement répondu à sa mère sur Twitter en soulignant l’ambiguïté de son message susceptible de laisser entendre qu’elle est enceinte.

mom, this looks like a pregnancy announcement! https://t.co/VD8znkj7UQ — Kendall (@KendallJenner) March 26, 2021

«Maman, on dirait que tu annonces que je suis enceinte», a réagi la jeune femme. Kendall Jenner est aujourd’hui le seul membre de la fratrie à ne pas avoir d’enfant, ses sœurs Khloé Kardsahian et Kylie Jenner, ainsi que son frère Rob Kardashian, ayant un enfant chacun. Kim Kardashian en quatre, et Kourtney en a 3.

Dans une story publiée sur Instagram en mars 2020, Kendall Jenner avait partagé une vidéo d’elle en compagnie des enfants à la piscine, avec un pouce levé, et un texte précisant : «Toujours pas d’enfants». Apparemment, elle n’est pas pressée d’en avoir.