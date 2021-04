Rami Malek : cette photo gênante qu'il ne veut plus voir sur Internet

Invitée du podcast «Armchair Expert», Rachel Bilson est revenue sur la réaction disproportionnée de Rami Malek après la publication d’une photo d’eux au lycée quelques jours avant la cérémonie des Oscars 2019.

Rachel Bilson (New Port Beach, Hart of Dixie) se considérait comme l’amie de la star du film Bohemian Rhapsody qu’elle a fréquentée au lycée de Notre-Dame, à Sherman Oaks, en Californie. En postant cette photo sur son compte Instagram en février 2019, la comédienne souhaitait se moquer gentiment de Rami Malek, alors nominé pour l’Oscar du meilleur acteur. «J’ai publié cette vieille photo de notre voyage à New York, sur Broadway. On était des intellos, c’est une des photos les plus drôles de nous», explique-t-elle à Dax Shepard dans le podcast Armchair Expert.

© Instagram / Rachel Bilson

«Je trouvais ça amusant, et je pense qu’il est important de savoir faire preuve d’autodérision (…) Je voulais seulement être drôle, nous étions très proches à l’époque», poursuit-elle. Rachel Bilson a très vite compris que leur amitié n’était pas aussi solide que par le passé après avoir reçu un message de Rami Malek. «Il ne m’a pas demandé comment j’allais, ou quoi que ce soit, il est allé droit au but en me disant "j’aimerais vraiment que tu supprimes cette photo. Je tiens à préserver mon intimité"», se souvient-elle.

Mal à l’aise, Rachel Bilson s’est exécutée immédiatement. Avant de lui envoyer un message d’encouragement pour les Oscars – récompense qu’il a obtenue – mais Rami Malek ne lui a jamais répondu.

«J’étais vraiment déçue car nous étions de très bons amis et il a toujours été très gentil, et j’aime les gens qui ne se prennent pas au sérieux. Surtout quand on atteint ce niveau de célébrité et de réussite», ajoute-t-elle.

Rachel Bilson raconte également avoir été contactée, plus tard, par la styliste personnelle de Rami Malek qui lui a expliqué que le comédien n’aimait pas l’image renvoyée par cette photo. «Elle m’a dit : ‘Ce n’est pas une bonne photo de lui’. Ok, je suis désolé, nous avions 16 ans», a ajouté la comédienne.