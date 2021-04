Brad Pitt et Angelina Jolie : voici le montant colossal que coute leur divorce

Après une relation de douze années dont deux de mariage, Angelina Jolie et Brad Pitt ont finalement décidé de prendre des chemins différents. Voilà presque cinq ans que ceux que l’on surnommait auparavant les Brangelina, se livrent désormais une bataille judiciaire. Un choix qui leur coûte très cher, d’après une avocate spécialisée dans les divorces de stars.

Ce divorce qui dure depuis plus de quatre ans maintenant, aurait coûté à chacun près d’un millions d’euros en frais de justice, comme le rapporte le Daily Mail. « Je pense que cela pourrait devenir l’une des affaires de divorce les plus coûteuses de l’histoire d’Hollywood en termes de frais juridiques », a ainsi précisé l’avocate dans l’entretien publié ce mercredi 31 mars.

Une somme astronomique qui comprend les frais honoraires des grands avocats embauchés par les deux stars. Kelly Chang Rickert estime que leurs taux horaires pourraient varier entre 1000 et 1500 dollars, en sachant que leurs défenses respectives factureraient parfois 40 ou 50 heures de travail par semaine.

Mais cette somme exorbitante ne s’arrêterait pas là. Les deux ex auraient embauché un juge privé qui facturerait entre 900 et 1000 dollars de l’heure, soit à peu près 850 euros, pour un total de 10 000 dollars par jour. L’avocate interrogée pense qu’Angelina Jolie et Brad Pitt auraient payé le juge probablement près d’un demi-million de dollars.

Un divorce coûteux qui semble encore loin de se terminer et pourrait même durer encore six années de plus. En effet, Angelina Jolie ne semble pas prête à renoncer à la garde exclusive de leurs six enfants. Pourtant ,selon la spécialiste des divorces, « l’actrice peut continuer à payer des millions, mais tant que Brad veut la garde et se bat pour cela, elle devra partager ».

Ainsi leurs plus jeunes enfants, les jumeaux Knox et Vivienne, qui ont actuellement 12 ans, pourraient atteindre l’âge de la majorité avant que leur parents trouvent un accord.