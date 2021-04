Louise Bourgoin : la star d'Hippocrate évoque sa culpabilité envers ses deux enfants

Actuellement au casting de la saison 2 de la série «Hippocrate» sur Canal+, Louise Bourgoin a évoqué son sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses deux garçons, en raison des absences répétées imposées par son métier de comédienne.

Maman de deux enfants qu’elle a eus avec le musicien Tepr – Etienne, né en 2016, et Vadim, né en 2020 – Louise Bourgoin s’est confiée sur sa vie de famille dans les colonnes du magazine Figaro Madame. Et la manière dont les naissances de ses garçons se sont intercalées entre les tournages des saisons 1 et 2 de la série médicale de Canal+.

«Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon père. J'avais 32 ans quand j'ai rencontré mon compagnon, et j'ai enchaîné deux grossesses. Quand j'ai commencé le tournage de la saison 1 d'Hippocrate, l'aîné avait 12 mois - autant vous dire que je n'ai pas forcé sur le maquillage pour avoir l'air fatigué. Ensuite, pour la saison 2, je venais d'accoucher du second... Si j'ai pu faire tout cela, c'est grâce au père de mes enfants, un ovni, un précurseur en matière d'égalité des rôles», commence-t-elle, avant d’évoquer la culpabilité qu’elle ressent encore aujourd’hui de ne pas passer assez de temps avec eux.

«Je vis dans un quartier très familial, où les mères confectionnent de beaux gâteaux et sont là, à la sortie de l'école. Pour Hippocrate, je partais à 5h30 le matin, je rentrais à 22 heures. Je ne voyais pas mes enfants. En ce moment, je suis à la maison, j'en profite et c'est génial. Mais dans les moments de rush, quand je tourne à l'autre bout du monde, ou que je fais des journées continues, il faut lutter contre la culpabilité, toujours», poursuit-elle.