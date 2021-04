Meghan et Harry : la princesse Anne accusée d’être raciste par les Sussex

Dans son interview choc avec Oprah Winfrey le 7 mars dernier, Meghan Markle a expliqué avoir été victime de racisme alors qu’elle était enceinte d’Archie, le fils qu’elle a eu avec le prince Harry. Et un membre de la famille royale serait particulièrement visé.

Dans une vidéo postée sur YouTube, Lady Colin Campbell, aristocrate britannique et auteur d’ouvrages sur la Couronne, a affirmé que la princesse Anne aurait en effet fait part de ses inquiétudes de voir arriver l’actrice américaine chez les Windsor.

«Harry a décidé qu’une allusion à la culture faisait en fait référence à la couleur de peau (…). Anne s’inquiétait des effets désastreux que provoquerait l’arrivée d’une telle personnalité dans la famille, ce qui causerait des problèmes non seulement pour eux mais aussi pour l'enfant né de cette union», a-t-elle expliqué.

Mais selon elle, les propos de la fille d’Elizabeth II et sœur du prince Charles auraient été mal interprétés et déformés par les Sussex. «La couleur de peau n'a rien à y voir. La princesse Anne s'inquiétait à juste titre, (...) surtout par rapport à l'incapacité de Meghan de s'adapter aux différences culturelles», a rappelé Lady Colin Campbell. La princesse Anne n’a jamais vu ce mariage d’un bon œil, persuadée que l'actrice Meghan Markle, originaire de Los Angeles, ne «rentrait pas dans les cases» et n'était pas «faite ni pour ce pays, ni pour ce boulot».

Face à ces accusations de racisme, le prince William, deuxième dans l’ordre de succession du trône, avait affirmé courant mars lors d’une visite officielle dans l’est de Londres : «Nous ne sommes pas du tout une famille raciste». La reine Elizabeth II avait également réagi en publiant un communiqué officiel dans lequel elle se disait très «attristée», tout en précisant que les «souvenirs peuvent varier».