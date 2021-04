Pourquoi Nabilla quitte Dubaï ?

Ce jeudi 1er avril, Nabilla a fait une grande annonce à ses fans. Si on a pu croire à un poisson d’avril, il semble que la nouvelle soit bien réelle puisqu’elle n’a pas été démentie par la suite.

Les internautes qui aiment suivre toutes les aventures de la star de télé-réalité ont eu la surprise en apprenant que Nabilla souhaite quitter Dubaï. Alors que de nombreux influenceurs français migrent de plus en plus vers la première ville des Émirats arabes unis, la compagne de Thomas Vergara rêve d’ailleurs.

Pas pus tard que le 19 mars, elle postait une photo sur Instagram en compagnie de son très cher et tendre, en ajoutant en commentaire « bientôt une grande nouvelle à vous annoncer ».

Il semble donc que la grande nouvelle ait été annoncé jeudi dernier à travers son compte Snapchat. Toujours très active sur ses réseaux sociaux, Nabilla a expliqué pourquoi elle a envie de changement de cap et dans quel endroit elle désire s’installer.

« J’ai une annonce à vous faire, je vous l’ai pas dit parce que j’attendais un petit peu que ce soit vraiment sûr et donc là, on part déménager aux États-Unis. On part toute ma petite famille et moi-même, nous allons déménager aux États-Unis. Voilà on quitte tout, on en vraiment ras-le bol de Dubaï. Ça nous saoule, ça nous sort par les yeux et du coup terminé. On se casse » à déclaré la maman de Milann.

À la suite de cette annonce, les critiques ont suivi. Si quelques internautes comprennent ce choix, d’autres ont pointés du doigt la construction de la maison de Nabilla et Thomas qui serait en travaux depuis des mois, jugeant qu’il s’agirait finalement d’un mensonge.

En attendant d’en dévoiler plus sur ses projets de déménagement, l’ancienne candidate des Anges va enchaîner les voyages notamment à New-York, qu’elle justifie par des rendez-vous professionnels.