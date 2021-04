Alerte à Malibu : l'ex-femme d'une star de la série vit dans la rue depuis des années

Une descente aux enfers. Ancien mannequin, et ex-épouse de l’acteur d’Alerte à Malibu, Jeremy Jackson, Loni Willison mène l’existence d’une sans domicile fixe depuis 2017.

La jeune femme de 37 ans a été récemment aperçue dans les rues de Santa Monica, déambulant avec ses affaires chargées sur un chariot. Comment est-elle passée de mannequin à sans-abris ? Selon un article du site britannique The Sun, Loni Willison – qui a été mariée à Jeremy Jackson de 2012 à 2014 – était assistante dans un centre de chirurgie plastique à Los Angeles avant de connaître une grave détérioration de sa santé mentale en 2016. Une crise qui va la conduire directement dans la rue après la perte successive de son emploi, de son appartement, et de sa voiture.

Elle commence alors à consommer de la drogue, et développe une dépendance à l’alcool et la méthamphétamine. Tout cela en parallèle d’une santé mentale fragile. En 2018, Loni Willison disparaît après plusieurs tentatives de sa famille et ses amis de la placer en cure de désintoxication. Après deux ans sans nouvelles, elle a finalement été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier de Venice Beach à la fin de l’année 2020.

Approchée par le photographe de The Sun, elle assure n’avoir besoin d’aucune aide, même si elle avoue se sentir «coincée». «Même si je demandais de l’aide, il n’y a pas grand-chose que les gens puissent faire. Je ne peux pas rester au même endroit. Je ne peux plus vivre dans un appartement, dans une maison, nulle part en fait, car je dois rester constamment en mouvement», poursuit-elle.

«Je ne vais pas devenir un poids pour les autres parce que j’ai été maltraitée, donc je vais attendre de voir ce que ça donne à l’avenir», précise-t-elle, assurant réussir à se nourrir et avoir un endroit pour dormir. «J’ai récupéré de l’argent par ci par là, et il y a plein de choses à manger dans les poubelles et près des magasins», dit-elle.

Loni Willison a perdu tout contact avec Jeremy Jackson, 40 ans, connu pour avoir incarné le personnage de Hobie Buchannon dans Alerte à Malibu. L’ex-petite amie du comédien, Cindy Kovacs, affirme que ce dernier n’a jamais rien fait pour venir en aide à Willison. «Cela n’avait aucune valeur à ses yeux», clame-t-elle au site The Sun. Lui-même a lutté pendant des années avec sa dépendance aux drogues et à l’alcool, et a connu de nombreux déboires avec la justice, dont une condamnation à 270 jours de prison en 2017 pour avoir tenté de poignarder une personne dans les rues de Los Angeles en 2015. Il s’est depuis reconverti dans le monde du fitness.