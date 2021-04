Veronika Loubry : son tendre message pour les 20 ans de sa fille

Véronika Loubry a posté un message plein de tendresse à l’occasion du 20e anniversaire de sa fille aînée, Thylane Blondeau.

Veronika Loubry a publié une série de photos de celle qui a été élue «plus beau visage du monde» en 2018 et qui poursuit désormais une carrière de top model. Elle en profite également pour se remémorer le jour de la venue au monde de sa fille, 20 ans plus tôt.

«Il y a 20 ans quand j’ai aperçu pour la première fois ta petite frimousse je me suis dit : ‘Quand elle aura 20 ans je serai vieille nous serons en 2021... 2021 !! Mais c’est quoi cette date .. allez !! n’y pensons pas c’est dans tellllllllemmmment longtemps !!!’. Mais quand même je me disais j’aurai 53 ans, c’est vieux 53 ans, c’est l’âge de ma maman ... Ah oui c’est vieux ..!! Parce que je voyais certainement ma maman vieille, comme certains me voient vieille», écrit l’ex-épouse du footballeur Patrick Blondeau.

«Aujourd’hui j’ai 53 ans bientôt et toi tu as 20 ans, ma poupée 20 ans !!! Mon dieu que le temps passe, tu es une sublime jeune fille naturelle, sensible, timide avec un sacré caractère. Tu es ma fierté avec Ayrton. Aujourd’hui tu as 20 ans le plus bel âge... Alors profite ma vie, profite de la vie ... J’espère t’avoir inculqué les bonnes bases tu as l’avenir devant toi ... Je t’aime de tout mon cœur de maman et je suis si fière de mon bébé, de ma grande fille, si fière... (...) Joyeux anniversaire ma Thythy d’amour», poursuit-elle.