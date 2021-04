Doctor Who : une comédienne de la série meurt brutalement à 29 ans

Amii Lowndes est décédée le 15 juin dernier suite à une violente crise d’épilepsie. Ses parents souhaitent aujourd’hui alerter le public sur les dangers de la maladie dont souffrait la comédienne aperçue dans les séries «Doctor Who» et «Skins».

Selon les premiers éléments de l’enquête dévoilés par le site britannique The Mirror, Amii Lowndes, dont le corps sans vie a été retrouvé par ses parents dans le jardin de leur maison à Bristol, a été victime d’une violente crise d’épilepsie connue sous le nom de SUDEP un acronyme qui signifie «mort subite et inexpliquée en épilepsie» (sudden unexpected death in epilepsy).

Après une première crise en 2018, et une seconde en mai 2020, la comédienne avait consulté un neurologue qui n’avait pas diagnostiqué l’épilepsie chez la jeune femme, malgré la présence des symptômes caractéristiques, mais aurait évoqué un problème cardiaque. «Amii a eu une crise pour la première fois en 2018, mais nous n'avons appris l'existence du SUDEP qu'à sa mort, a expliqué sa maman. Nous aurions voulu avoir l'opportunité de savoir que ces crises, tout comme les crises cardiaques, peuvent être mortelles», explique sa mère, Bea, à The Mirror.

En Angleterre, la mort d’Amii Lowndes a créé une vive polémique, certains estimant que la comédienne a été victime d’une erreur médicale. Pour la famille, qui demandé l’ouverture d’une enquête, il s’agit également d’alerter le public sur les dangers de cette maladie «pour sauver d’autres familles», précisent-ils.

Le 16 juin dernier, sa sœur Ashley avait posté un message bouleversant sur le site Medium, moins de 24h après sa mort. «Elle ne voulait pas mourir. Elle commençait à s'épanouir et à se trouver. Elle pensait à l'avenir et appréciait le moment présent. Elle avait une raison de se lever chaque jour. Sa dernière pensée a dû être terrifiante. (…) Les choses que je ferai dans ma vie, elle ne les connaîtra jamais. Le moment venu, enterrer nos parents est désormais une affaire d'enfant unique. La famille qu'elle n'aura pas. Tu es partie. Je ne te verrai plus, ne te toucherai ni ne sentirai plus jamais. Je ne pourrai plus jamais te faire un câlin que tu trouvais toujours trop serré», peut-on lire notamment.