Gérard Darmon crée la polémique avec un blackface

Gérard Darmon a publié, ce lundi 5 avril, une photo de lui avec un blackface en référence au rôle d’Othello, le personnage de Shakespeare, qu’il va incarner dans la série «Capitaine Marleau». Un cliché à l’origine d’une vive polémique.

Le comédien de 73 ans ne s’attendait manifestement pas à une telle réaction de la part des internautes au moment de mettre en ligne cette photo sur son compte Instagram. Face au déferlement de critiques à son encontre, certains de ses abonnés n’hésitant pas à le traiter de raciste, Gérard Darmon a tenté de mettre les choses au clair.

L’acteur s’est défendu catégoriquement d’avoir voulu réaliser un blackface, cette pratique consistant à se «maquiller» en personne noire considérée comme une insulte. D’autres en ont également profité pour dénoncer la tendance à faire appel à des acteurs blancs – obligés de se grimer – pour incarner des personnages à la peau noire.

«De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai», a-t-il écrit sous sa propre publication, qu’il a finalement supprimée un peu plus tard.

Plusieurs internautes ont toutefois eu le temps de réaliser des captures d’écrans, pour les partager sur les réseaux sociaux.

TW blackface





EUUH PARDON ?? Gérard Darmon publie sans pression cette photo sur son insta... Ça va pas la tête !! pic.twitter.com/H8tqRbzmPl — Victor (@vic_kino) April 5, 2021

«Les acteurs non blancs ne sont pas assez talentueux et les acteurs blancs peuvent incarner n'importe qui ? C'est une farce !», «Sa réponse n'arrange rien», «Faire un blackface en 2021 ? Je suis ahurie», peut-on lire parmi les réactions.