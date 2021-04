Ben Affleck encense Jennifer Lopez dans une interview

Dans un portrait consacré à Jennifer Lopez sur le site américain In Style, Ben Affleck ne tarit pas d’éloges à propos de son ex-fiancée.

Pour ceux qui l’ignoraient, Ben Affleck et Jennifer Lopez formaient un des couples les plus en vue d’Hollywood au moment de leurs fiançailles en 2002. Leur mariage prévu en septembre 2003 fut reporté en raison de la pression médiatique, avant qu’ils ne décident finalement de se séparer en janvier 2004.

Dans In Style, Ben Affleck vante l’éthique de travail de Jennifer Lopez. «Je pensais être un bosseur, mais j’ai été complètement soufflé par la masse de travail qu’elle abattait tous les jours, le sérieux avec lequel elle abordait son métier, son dévouement discret pour accomplir ses objectifs, et la manière dont elle persévère et redouble d’efforts pour y parvenir», commente l’acteur.

Ben Affleck ne s’arrête pas en si bon chemin, et avoue être impressionné par le fait que J-Lo reste la même qu’il a connu près de 20 ans auparavant. «Elle reste, encore aujourd’hui, la personne que je connaisse qui travaille le plus dans cette industrie. Elle a un talent extraordinaire, mais elle a bossé dur pour obtenir ce succès, et je suis ravi de voir qu’après toutes ces années, elle obtient enfin la reconnaissance qu’elle mérite. Où cache-t-elle sa fontaine de jouvence ? Comment est-ce possible d’avoir le même physique qu’en 2003, alors que moi, on dirait que je suis bien installé dans ma quarantaine, au mieux ?», poursuit-il.