Papa pour la première fois, l’acteur Henry Golding dévoile un cliché attendrissant

La star montante d’Hollywood, découverte dans la comédie romantique «Crazy Rich Asians», a annoncé sur son compte Instagram la naissance de son premier enfant.

Le trentenaire, qui multiplie les rôles depuis sa première incursion au cinéma il y a seulement trois ans dans « Crazy rich Asians » - lui ouvrant grand les portes d’Hollywood -, a dévoilé deux photographies de sa nouvelle vie de papa. Il a ainsi annoncé l'arrivée de son premier enfant en rendant un vibrant hommage à son épouse Liv Lo. «Ta force nous a apporté notre plus grande joie», a ainsi posté l'acteur en légende d'une photographie en noir et blanc dévoilant les nouveaux parents leur bébé dans les bras.

Et visiblement, Henry Golding est totalement sous le charme de son nouveau-né. La star, qui en deux ans a tourné aux côtés de Blake Lively (L’ombre d’Emily), Emilia Clarke (Last Christmas) et Matthew McConaughey (Toff Guys), a également posté une courte vidéo dévoilant les traits de son bébé et surtout son sourire, dont il semble totalement gaga.

Henry Golding n'a cependant ni dévoilé le sexe, ni le prénom du bébé. En revanche, il semble que le papa ait voulu savourer son bonheur quelques jours dans l'intimité avant d'annoncer la bonne nouvelle.

Le nourrisson a ainsi vu le jour fin mars dernier, comme l'a révélé la maman sur son compte Instagram. «Le 31 mars notre vie a changé pour toujours», a en effet posté Liv Lo.