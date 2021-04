Rayane Bensetti et Camille Lellouche en couple ?

Plus que des amis ? L’acteur Rayane Bensetti a posté dans sa story une vidéo dans laquelle on peut le voir embrasser avec entrain Camille Lellouche lors d’une soirée dans un appartement. De quoi alimenter les rumeurs d'un début d'idylle.

«Mesdames et messieurs, je suis en train de fumer un tamien (cannabis, ndlr), je suis avec la famille», lance-t-il. Ce à quoi l’humoriste de 34 ans, qui n'était visiblement pas dans son état normal, répond : «T’es avec la famille heu… Je te s*ce hein quand même».

Après quoi les artistes, qui sont tous deux célibataires, se sont échangés un petit bisou furtif qui s’est rapidement transformé en baiser langoureux, comme on peut le voir sur les images ci-dessous, qui n’ont pas manqué d’agiter la Toile.

Alors que certains internautes aiment à penser qu'ils sont en couple, d’autres sont convaincus que l’interprète de Diego dans le film «Tamara» et la chanteuse, qui a sorti récemment son premier single «Je remercie mon ex», avaient simplement trop bu et fumé ce soir-là.

«Non mais quoi !! C’est quoi cette histoire»

On ignore si ce baiser signifie quoi que ce soit, mais une chose est sûre, il a choqué plus d’un fan.

«Pardon ????? Non mais ce language et ce «mangeage» de bouche, vous nous faites quoi la ????, «Oh non Camille pas toi stp», «Non mais quoi !! C’est quoi cette histoire», peut-on notamment lire dans les commentaires.