Alessandra Sublet de nouveau célibataire après sa rupture avec Jordan Deguen

La fin d’une histoire. L’animatrice Alessandra Sublet et son compagnon Jordan Deguen se séparent après deux ans de vie commune.

Une rupture dévoilée ce vendredi par le magazine Voici. D’un commun accord, le duo a décidé de mettre un terme à leur relation débutée en 2020 « avant que leur couple ne s’abîme », a déclaré un proche au magazine. Et de préciser : « C’est juste que leur histoire tournait en rond alors ils se sont séparés en bons termes ».

Pas question de tomber dans une relation sans saveur et monotone avec Jordan Deguen, de treize ans son cadet, rencontré à l’occasion d’une interview du peintre Michel Debouvries. Après deux ans d’une vie animée et dynamique comme le laissait entendre Alessandra Sublet - « Je n’ai pas rencontré beaucoup de gars de son âge qui faisaient des activités sportives à fond, qui étaient d’accord pour se faire des délires de week-ends comme du canyoning » - le temps semble avoir fait son œuvre et leurs chemins se séparent sans heurt. « La tendresse reste intacte », précise ainsi une source citée par Voici.

Des ruptures sans fracas

L’animatrice n’est en effet pas de celles qui aiment les fins dramatiques. Déjà en 2018, son divorce de Clément Miserez, père de ses deux enfants Charlie et Alphonse, avec qui elle a filé le parfait amour durant 7 ans, s’était opéré sans fracas.

« On s’est quittés au bout de sept ans quand on s’est aperçus que nos chemins se séparaient », avait expliqué à l’époque la quadra à Paris Match. « On a mieux réussi notre divorce que notre mariage », ironisait-elle alors, assurant être toujours amie avec le père de ses enfants. Un schéma intelligent que reproduit donc Alessandra Sublet, de nouveau célibataire.