Coronavirus : Hugh Jackman milite pour la vaccination en invoquant Wolverine

Hugh Jackman soutient la campagne de vaccination. L’acteur australien de 52 ans est désormais vacciné et compte bien le faire savoir. Il a partagé une photo sur ses réseaux accompagnée d’un message humoristique incitatif qui n'a pas plus à tout le monde.

Suivi par près de 30 millions d’abonnés sur Instagram, l’interprète de Wolverine a posté hier sur son compte deux clichés le mettant en scène, alors qu’il se fait vacciner. Toujours aussi musclé, le pousse en l’air et un large sourire caché par son masque, l’artiste a accompagné cette publication par un message pro-vaccination. Mais plutôt que de jouer les moralisateurs, Hugh Jackman préfère manier l'humour en faisant appel à son personnage de super héros aux griffes d’acier.

« La capacité de guérison de Wolverine ne peut pas me sauver du Covid. Mais le vaccin peut. Tu piges! », a ainsi écrit l’acteur pour faire passer son message. Une publication qui a fait réagir parfois avec virulence pro et anti-vaccin. «Non (au vaccin ndlr) vous devez garder vos informations de santé pour vous et en privé. Pas besoin d'utiliser votre statut», pouvait-on lire.

D'autres, au contraire, soutiennent la démarche de l'artiste : «Si vous êtes déçus ou en colère qu'il ait reçu le vaccin, passez à autre chose et pleurez à ce sujet. Je suis désolé qu'il essaie d'améliorer les choses. Certains d’entre vous ont besoin d’être informés du fonctionnement des vaccins». Wolverine n'aura pas cette fois fait l'unanimité.