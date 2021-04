Kaaris : le rappeur hospitalisé, ses fans inquiets

Triste nouvelle pour les fans de Kaaris. Le rappeur de Sevran serait actuellement hospitalisé. Son état de santé inquiète.

Rien ne laissait présager que l’ennemi juré de Booba se retrouve alité cette semaine, lui qui venait de dévoiler fin mars la réédition de son album «2.7.0» avec Château Noir.

Dans une photo postée sur Snapchat par l’intéressé lui-même et relayé par certains de ses proches, on le découvre, allongé dans un lit d’hôpital, et sous perfusion, faisant un signe de la main comme pour rassurer sur son état et son moral. «La santé, ça n’a pas de prix», peut-on lire sous le cliché sur lequel le rappeur apparaît les traits fatigués.

De nombreux fans ont fait part de leur inquiétude, craignant que Kaaris ne soit atteint par le Covid-19. Pour l’heure, on ne connaît pas encore les causes de son hospitalisation, le rappeur n'ayant pas apporté plus de précisions sur les réseaux sociaux.