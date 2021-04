Moundir fait le bilan, 27 jours après avoir contracté le Covid

L’ex-star de Koh-Lanta se bat toujours contre le Covid-19. Près d’un mois après avoir été contaminé, Moundir partage ce lundi son combat au quotidien contre la maladie dans un nouveau message.

Alors qu’il a dévoilé vendredi, sur son compte Instagram, une photo de lui depuis son lit d’hôpital le montrant doté d’une sonde nasale et les traits tirés, il a posté ce lundi un nouveau message relatant ses difficultés à reprendre le dessus, vingt-sept jours après avoir été contaminé. « Day 27… Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas, parfois les douleurs au niveau de mes poumons sont présentes par moment et parfois non… », a écrit Moundir. Et de préciser que « ce virus reste une rencontre que je n’oublierai jamais pour les difficultés qu’il me donne ».

Une rééducation difficile, Moundir fait de la prévention

Connu pour sa combativité dont il a mainte fois fait preuve et qui l’aide dans cette épreuve, Moundir relate les difficultés physiques qu’il rencontre. « Mon corps me dit stop … je le ressens sur ma respiration », explique-t-il alors qu’il fait tout son possible pour mener à bien sa rééducation.

Face à ses difficultés persistantes, Moundir n'hésite pas à faire de la prévention. Hospitalisé depuis le 22 mars dernier, le quadragénaire, dont les poumons ont été infectés à 75 % et qui a récemment rappelé sur Instagram avoir passé quatre jours en réanimation et perdu 18 kilos, profite de cette publication pour marteler un nouveau message préventif. « Je ne cesserai de vous le dire de vous protéger mais aussi ceux qui vous entourent ».

Des propos qu’il a déjà tenus vendredi dernier, en mettant notamment en garde les jeunes et rappelant le calvaire qu’il vit en ce moment : « Les journées de rééducation sont dures, je cherche et bosse ma respiration quand je ne suis pas sous assistance respiratoire, et croyez-moi que c’est juste l’enfer... Vraiment les jeunes faites attention à vous, les hôpitaux et la réanimation sont remplis de jeunes », avait partagé Moundir.

De son côté, le convalescent, qui a reçu de nombreux messages de soutien, ne lâche rien. « Le combat continue...», a-t-il conclu dans sa dernière publication.