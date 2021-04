James Franco de nouveau dans la tempête : une actrice l'accuse d'être «un prédateur sexuel attiré par les mineures»

Charlyne Yi a publié un message dans lequel elle accuse James Franco d’être «un prédateur sexuel attiré par les mineures». L’actrice pointe aussi du doigt Seth Rogen, qu’elle accuse de complicité.

« James Franco est un prédateur sexuel ». C’est ce que Charlyne Yi a écrit en toutes lettres dans un long message posté sur son compte Instagram ce 9 avril, remettant d'un coup le passé trouble de l'acteur au centre de toutes les attentions.

L’actrice, que les fans de Dr House connaissent bien, a eu l’occasion de travailler avec James Franco en 2017 pour Disaster Artist. Dans son post, elle raconte ce qu’il s’est passé à cette époque, quand elle a souhaité démissionner du film après avoir eu vent d'abus sexuels dont se serait rendu coupable l'acteur.

« Quand j’ai essayé de rompre le contrat et quitter le tournage de Disaster Artist parce que James Franco est un prédateur sexuel, ils ont essayé de m’acheter en m’offrant un plus grand rôle. J’ai pleuré et je leur ai dit que c’était l’exact opposé que je voulais, que je ne me sentais pas en sécurité en travaillant avec un putain de prédateur sexuel », explique-t-elle, avant d’accuser la production de couvrir les méfaits de Franco. « Ils ont minimisé les choses en répondant que dire de James Franco qu’il est un prédateur sexuel est dépassé et qu’il a changé… alors que je venais d’entendre des accusations d'abus sur de nouvelles femmes cette même semaine ».

Seth Rogen mis en cause également

The Disaster Artist, long-métrage de et avec James Franco, comptait également la participation de Seth Rogen, que Charlyne Yi accuse ouvertement de complicité. « Ceux qui facilitent [les agressions] sont aussi toxiques que les prédateurs et sont également des agresseurs », dit-elle, « dégoûtée par les hommes qui choisissent le pouvoir à la protection des enfants et des femmes ». « Seth Rogen était l’un des producteurs de ce film, donc il est parfaitement au courant de la façon dont on a voulu m’acheter et pourquoi je suis partie. Seth a également fait un sketch dans le Saturday Night Live avec Franco permettant à Franco de s’attaquer à des enfants. Juste après que Franco se soit fait prendre. Franco harcèle des mineures depuis longtemps », a-t-elle insisté.

L’actrice a rappelé ensuite comment les prédateurs sexuels procèdent pour faire taire leurs victimes. « Dénigrer et/ou faire passer pour fou/folle est une tactique que les prédateurs et ceux qui autorisent ce genre de comportement utilisent. C’est de la violence psychologique qui a de très sérieuses conséquences : les survivants perdent leur sens de la réalité et de l'intuition pour se protéger de nouvelles attaques, souffrent de troubles post-traumatiques, de pensées suicidaires, se suicident, etc », a-t-elle expliqué.

une longue liste d'accusations

Mis en cause en 2019 par plusieurs élèves de son école d’art dramatique Studio 4 (fermée en 2017), James Franco est parvenu en février 2021 à faire signer un accord (dont on ignore les termes) avec les deux jeunes femmes qui avaient déposé plainte contre lui pour discrimination de sexe, harcèlement sexuel et escroquerie.

Avant cela, en 2018, un article du Los Angeles Times avait révélé que cinq femmes accusaient James Franco de comportements inappropriés. « Tu te souviens de cette fois où tu as poussé ma tête sur ton sexe nu, et cette autre fois où tu as demandé à mon amie de venir chez toi alors qu'elle avait 17 ans ? Juste après avoir été pris la main dans la sac pour les mêmes raisons avec une autre fille de 17 ans ? », avait, cette même année, adressé sur Twitter Violet Paley à son ancien petit-ami, exaspérée de l'avoir vu arborer un pin's Time's Up lors d'une cérémonie.