Brad Pitt en fauteuil roulant ? L'image qui inquiète les internautes

Une photo de Brad Pitt suscite l'inquiétude sur les réseaux sociaux ce jeudi 15 avril. On y voit l'acteur et producteur américain de 57 ans sortir d'un rendez-vous chez le dentiste en fauteuil roulant. Les interrogations fusent, alors qu'il doit coprésenter la cérémonie des Oscars dans dix jours.

Sera-t-il présent le dimanche 25 avril à Los Angeles, lors de la plus prestigieuse soirée du cinéma d'Hollywood et du monde ? La question revient dans une avalanche de commentaires sur Twitter, Instagram et consorts à la vue de la star américaine Brad Pitt sortant d'une clinique de Beverly Hills, en Californie, sans faire usage de ses jambes.

Presque incognito, caché sous un sweat à capuche noir, derrière des lunettes de soleil et un masque sanitaire, l'acteur est ainsi escorté en fauteuil par le personnel hospitalier, avant que son garde du corps ne l'aide à quitter les lieux dans une berline aux vitres teintées. Face à eux, des dizaines de paparazzis interloqués.

Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist https://t.co/nMUZ7EWxVe pic.twitter.com/5ljaiTNupr — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Pourtant, si les images diffusées de Brad Pitt en fauteuil roulant peuvent surprendre, voire choquer, il ne s'agirait que d'une mesure de précaution. D'après le média people Page Six, Brad Pitt avait bien rendez-vous chez le dentiste pour une courte intervention chirurgicale.

Une mesure de précaution

Pour ce qui est de la chaise roulante, elle est en réalité obligatoire pour tous les patients ayant subi une anesthésie, même locale, afin d'éviter le moindre accident. Une obligation qui permet en outre aux établissements médicaux de se prémunir contre un procès d'un patient, en cas de chute par exemple.

Il y a fort à parier que la curiosité sera grande lors de la 93e édition des Oscars à laquelle Brad Pitt doit participer. Reviendra-t-il sur cette affaire ? Doit-on s'attendre à un calembour de sa part ou un commentaire acerbe ?

En attendant, les organisateurs de la plus prestigieuse cérémonie du cinéma américain et du monde ont annoncé lundi «un aréopage de stars vraiment galactique» pour présenter la soirée en chair et en os et en tenue de soirée, plutôt qu'en pyjama ou en jogging et via zoom, comme c'était le cas l'année dernière.

Grâce à une campagne vaccinale de masse, les Etats-Unis, et la Californie, reprennent en effet l'avantage sur le Covid-19 et rouvrent les activités économiques et culturelle.

Aux côtés de Brad Pitt, les téléspectateurs pourront voir Joaquin Phoenix, Laura Dern, Harrison Ford ou encore Halle Berry et Zendaya.