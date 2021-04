Jennifer Lopez et Alex Rodriguez : cette fois, c'est vraiment fini

Une rupture qui ne surprend pas. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé officiellement leur séparation après plusieurs semaines de tensions.

«Nous nous sommes rendus compte que nous étions mieux comme amis et espérons le rester», ont communiqué les deux stars dans une déclaration commune, transmise à l’émission télévisée Today.

«Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos projets et nos affaires», ont-ils ajouté.

Rumeurs d'infidélités

Cette annonce survient alors que le couple traversait une crise depuis plusieurs semaines. Le 13 mars dernier, plusieurs médias américains affirmaient que la chanteuse et l’ancien joueur de baseball avaient rompu leurs fiançailles. En cause notamment, des rumeurs persistantes d’infidélités d’Alex Rodriguez. Ce dernier était notamment accusé d’avoir eu une liaison avec une candidate de télé-réalité américaine.

Le couple avait rapidement nié toute rupture, reconnaissant toutefois «une période difficile». «Nous travaillons sur certaines choses», avaient-ils ajouté, sans en dire plus.

Depuis, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient été photographiés ensemble, tendrement enlacés, dans les Caraïbes. Une parenthèse enchantée qui n’aura visiblement pas suffi à sauver leur couple.

La chanteuse et l’ancienne star du baseball s’étaient rencontrés en 2017 et avaient annoncé leurs fiançailles deux ans plus tard. Prévu à l’été 2020, leur mariage avait finalement été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.