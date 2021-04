La famille royale partage une série de photos de famille sur son compte officiel

Des souvenirs et moments heureux avant les funérailles du prince Philip. Après les hommages, la famille royale a choisi de partager hier, mercredi 14 avril, une série de photographies familiales dont plusieurs inédites en la mémoire du Duc d’Edimbourg. Des clichés qui célèbrent, non pas la figure publique, mais l’homme.

« Aujourd'hui, des membres de la famille royale ont partagé des photos du duc d'Édimbourg, se souvenant de lui comme d'un père, grand-père et arrière-grand-père » pouvait-on lire à côté de la publication de cinq photographies sur le compte officiel de la Royal family dévoilant Philip Mountbatten entouré des siens.

Clichés inédits et souvenirs de famille

A commencer par une photo en noir et blanc où le Duc et son fils Charles, alors adolescent, posent durant une partie de polo regardant dans la même direction.

Toujours souriant, le Prince consort dont les obsèques se tiendront, samedi 17 avril, s’affiche également au côté d’Harry - comme pour faire taire les divisions au sein du clan Windsor depuis le départ de ce dernier pour les Etats-Unis - et pose également accompagné de son fils Charles et de son épouse Camilla, devenue Duchesse de Cornouaille.

Plusieurs autres clichés dont certains inédits ont également été dévoilés à l’instar d’une image du Prince Philip et de la Reine prise à Balmoral en 2015 aux côtés de William, Kate et de leurs deux aînés Georges et Charlotte. Un souvenir que le Duc et la Duchesse de Cambridge ont également partagé sur leur compte officiel.

Inédite elle aussi, une image de la Reine et du Prince Philip entourés de sept de leurs petits et arrières petits-enfants a été dévoilée. Loin d’avoir été prise par un photographe officiel, c’est tout simplement Kate Middleton qui signe ce joli portrait de famille.

Depuis le décès du Prince Philip, le 9 avril dernier, les hommages des membres de sa famille se sont succédés avec beaucoup d'émotion, à l'instar de Charles, William et Harry, qui ont célébré à la fois son engagement envers la couronne comme l'homme. Dans un communiqué, son petits-fils Harry avait ainsi salué un « homme de devoir » mais aussi son « papy : maître du barbecue, blagueur de légende et canaille jusqu’à son dernier souffle».