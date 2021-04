Martin Freeman : les terribles révélations de sa femme sur leur séparation

Le comédien Martin Freeman et Amanda Abbington se sont séparés après 16 ans de mariage en 2016. Dans un live Instagram avec ses fans, l’actrice s’est livrée à cœur ouvert sur ses difficultés, notamment vis-à-vis de ses enfants.

Amanda Abbington – qui joue le rôle de Mary Morstan dans Sherlock au côté de son ex-mari – explique se sentir coupable de la souffrance provoquée par cette séparation chez ses enfants, leur fils Joe, 15 ans, et Grace, 12 ans. Et du fait que cela pourrait avoir des répercussions dans leur vie future.

«Je suis sûre que je leur ai causé des dommages irréparables et qu'ils iront en thérapie à cause de moi et de Martin à un moment donné. (…) Si je peux leur apprendre à en parler, leur dire qu'il n'y a pas de quoi avoir peur ou honte de tout ce qu'ils traversent - qu'ils soient saouls ou qu'ils essayent de la drogue, quoi qu'ils fassent - qu'ils ne doivent rien cacher», lance-t- elle à ses fans sur Instagram.

Une thérapie pour garder confiance

Si elle assure qu’elle et Martin Freeman ont réussi à développer une belle amitié pour le bien de leurs enfants, Amanda Abbington a évoqué la question de la santé mentale, avouant avoir traversé de « très mauvais jours » et avoir été sous anti-dépresseurs. Elle révèle avoir souffert de nombreuses insécurités et avoir été convaincue à une époque ne pas mériter de vivre une relation.

«Je sentais que je n'étais pas assez bien pour une relation, pour mes parents, pour toute situation et suivre une thérapie régulière, c'est comprendre que si, je le suis», explique la comédienne, avant de rassurer ses fans en leur expliquant aller beaucoup mieux aujourd’hui.