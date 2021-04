Whitney Houston : Bobby Brown désigne publiquement Nick Gordon comme son assassin

Bobby Brown a publiquement accusé Nick Gordon d’être responsable de la mort de sa femme, Whitney Houston, et de sa fille, Bobbi Kristina Brown.

Invité de l’émission Red Table Talk animée par Jada Pinkett Smith sur Facebook Watch, le chanteur a affirmé être persuadé que Nick Gordon – qui était le fiancé de sa fille – est celui qui fournissait la drogue à son ex-épouse et à Bobbi Kristina Brown. La première est décédée dans sa baignoire en 2012 après une intoxication à la cocaïne, tandis que leur fille unique est morte en 2015, à 22 ans, après avoir été découverte inconsciente dans sa baignoire, des suites d’un malaise causée par la prise plusieurs substances.

«Il était le seul à être présent dans les deux situations avec mon ex-épouse et ma fille, et elles sont toutes les deux mortes de la même manière», a lâché Bobby Brown à propos de Nick Gordon, lui-même mort d’une overdose d’héroïne le soir du Nouvel An 2020 à l’âge de 30 ans. Le chanteur a également affirmé que sa fille était prise au piège d’une relation toxique avec Nick Gordon, à tel point qu’elle en est morte. «Elle était malheureusement piégée dans une relation toxique avec un garçon qui exerçait un contrôle sur elle au point qu’elle en est morte», dit-il.

Bobby Brown, qui a également perdu son fils de 28 ans, Bobby Brown Jr., en novembre 2020 en raison d’une overdose, cherche aujourd’hui à aller de l’avant malgré sa peine immense. «Cela a été difficile, et ça l’est encore. J’y pense tous les jours», explique-t-il à propos de la mort de Whitney Houston et de sa fille. «Je repousse la douleur. J’essaie de la maintenir à distance du mieux que je peux, car je ne pouvais rien y faire à l’époque, et je ne peux rien y faire aujourd’hui», lâche-t-il.