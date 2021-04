Kim Kardashian : sa mère Kris Jenner partage ses conseils pour un divorce réussi

Invitée de la chaîne YouTube du Wall Street Journal Magazine, Kris Jenner a partagé ses conseils pour réussir son divorce. Un sujet qu’elle maîtrise bien pour l’avoir vécu à deux reprises.

Une première fois avec l’avocat Robert Kardashian en 1991, puis avec Caitlyn Jenner en 2013. Kris Jenner doit également faire face, depuis quelques semaines, à la séparation très médiatique de sa fille, Kim Kardashian, avec le rappeur Kanye West. C’est ainsi qu’elle explique l’importance pour un couple qui se sépare de garder à l’esprit des priorités, en premier desquelles se trouvent les enfants.

«Je crois que la chose la plus importante que j’ai retenu de mon expérience, de mes deux expériences, c’est que les enfants doivent passer en premier. Si vous parvenez à garder cette idée à l’esprit, et que vous comprenez qu’ils vont vous aider à dépasser cette épreuve, car seul l’amour va vous aider à aller de l’avant, peu importe à quel point cela peut vous sembler douloureux au départ », explique Kris Jenner.

La matriarche du clan Kardashian reconnaît que les divorces peuvent «devenir un peu bêtes». «Et par cela je veux dire que, parfois, on s’impose et on se concentre sur des choses qui sont totalement futiles. Alors qu’il faut absolument donner la priorité à ce qui est important. Et pour moi, même à un jeune âge à l’époque, j’avais compris que cette énorme responsabilité pesait sur mes épaules», ajoute-t-elle.