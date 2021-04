Amanda Seyfried révèle avoir caché sa grossesse sur le tournage de «Mank»

Amanda Seyfried est revenue sur les difficultés rencontrées lors du tournage de «Mank», alors qu’elle était enceinte de plus de quatre mois. Une grossesse qu’elle n’avait pas révélé au réalisateur David Fincher.

C’est au cours d’une conversation avec Julianne Moore, dans le cadre d’un numéro de Vanity Fair Cocktail Hour, Live ! diffusé jeudi dernier, que la comédienne de 35 ans a expliqué avoir souffert de nausées pendant le tournage de Mank – qui est nominé à dix reprises à la prochaine cérémonie des Oscars – au point de douter de sa capacité à incarner le rôle de Marion Davies.

«Le week-end avant de tourner une des scènes les plus importantes, où je n’avais pas de dialogue pour le coup, je pensais que ce serait plus simple sachant que je n’avais pas à me rendre au maquillage à 3h30 du matin au moins une fois dans la semaine. Mais j’ai passé l’intégralité du week-end au lit en me disant que je ne serais pas capable d’y arriver. Que je ne pouvais pas être malade tout en travaillant avec David Fincher et en jouant le rôle de Marion Davies», explique Amanda Seyfried.

«J’étais enceinte de quatre semaines et demi, et c’était encore trop tôt pour annoncer que j’attendais un enfant. Mais j’étais toute gonflée et je ne pouvais manger que de la crème de fromage», poursuit la comédienne, qui est elle-même nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Amanda Seyfried et son mari, Thomas Sadoski – qu’elle a épousé en 2017 – sont les parents d’une petite Nina, 4 ans, et de Thomas, leur garçon né en septembre dernier.