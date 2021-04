Funérailles du prince Philip : Harry prolongera-t-il son séjour en Angleterre ?

Arrivé à Londres le dimanche 11 avril pour assister aux funérailles de son grand-père le prince Philip, Harry pourrait prolonger son séjour au moins jusqu’à mercredi, et retarder ainsi ses retrouvailles avec son épouse Meghan Markle, restée seule à Los Angeles.

« Si tout se passe bien, il pourrait rester pour l'anniversaire de la Reine», a ainsi déclaré une source au journal The Sun. Alors qu'Elizabeth II célèbrera en effet son 95e anniversaire mercredi 21 avril, son petit-fils pourrait choisir de rester auprès d’elle et de sa famille, à l'occasion de cet événement sur lequel planera forcément l’absence du prince Philip.

Un geste symbolique

Initialement prévu ce lundi 19 avril,selon certains médias britanniques, le duc de Sussex pourrait décaler son retour aux Etats-Unis, où est restée son épouse enceinte de leur deuxième enfant. Sur les conseils de son médecin, Meghan Markle, qui doit donner naissance à une petite fille au début de l’été, n’a pas fait le voyage entre les États-Unis, où réside désormais le couple, et la Grande-Bretagne. Alors que selon le journal, le billet retour d’Harry n’a pas de date définitive, le trentenaire pourrait ainsi rester quelques jours de plus sur le sol britannique. L’occasion de partager du temps avec ses proches, de soutenir la reine et de montrer le visage d’une famille unie.

Depuis son arrivée le 11 avril, Harry n’aurait en effet pas beaucoup pu voir sa famille, en raison des restrictions imposées par le gouvernement et le protocole anti covid, a rapporté en début de semaine dernière Gala. Il a en effet dû respecter un isolement de cinq jours.

Plus de 15 jours loin de Meghan

Le duc pourrait donc mettre à profit ces quelques jours pour renouer les liens avec son cercle et notamment son frère William, avec qui les retrouvailles se seraient bien passées, selon plusieurs experts.

Des liens mis à mal après l’interview polémique accordée par le couple Harry et Meghan à Oprah Winfrey en mars dernier. Si Harry fait le choix de rester pour l’anniversaire de sa grand-mère Elizabeth II, il pourrait marquer le coup et rester loin de son épouse plus de quinze jours. En effet, après dix jours passés sur le sol britannique, Harry devrait à son retour aux Etats-Unis se soumettre à une quatorzaine obligatoire. Un geste fort de la part du cadet du prince Charles et de Lady Diana.