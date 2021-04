Harry Styles : des photos de lui déguisé en Ariel, la petite sirène, refont surface

Le monde des réseaux sociaux est décidemment bien mystérieux. Des photos d’Harry Styles déguisé en Ariel, la petite sirène de Disney ont refait surface ce week-end, et sont devenues virales pour une raison inexpliquée.

Ces clichés datent d’une séance photo réalisée en 2019 lors de son passage dans l’émission américaine Saturday Night Live. On peut y voir le chanteur de 27 ans porter un costume intégral d’Ariel, la petite sirène, avec le soutien-gorge en coquillage, une queue de poisson verte, et une perruque de cheveux roux. Il y a ajouté sa touche personnelle, avec une cigarette à la main et une coupe de champagne.

Photos of Harry Styles dressed as Ariel from ‘The Little Mermaid’ have resurfaced. pic.twitter.com/YICYiIDIew — Pop Crave (@PopCrave) April 16, 2021

Pourquoi un tel emballement de la part des fans sur les réseaux sociaux pour des photos qui datent d’il y a deux ans ? On ne saurait l’expliquer. Évidemment. Mais un internaute a pointé du doigt le lien très fort qui existe entre Harry Styles et le célèbre personnage de Disney, en ressortant une photo du chanteur prenant la pose avec une fan, et portant un tee-shirt sur lequel figure une réplique du film : «Mais papa, je l’aime».

harry styles has officially claimed ariel and her entire brand pic.twitter.com/SJZhWzQ7vs — adˀᵎ (@erodaprotector) April 16, 2021

En 2014, Harry Styles avait laissé apparaître sur son avant-bras gauche un tatouage (il en a plusieurs) d’une sirène. Interrogé à ce propos, il s’était contenté de dire : «Je suis une sirène». En 2019, l’ancien membre du groupe One Direction avait toutefois décliné le rôle du prince Eric dans l’adaptation en prise de vue réelle d’Ariel, la petite sirène, avec Halle Bailey dans le rôle principal, dont la sortie est prévue dans le courant de cette année 2021.