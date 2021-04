Helen McCrory : son époux Damian Lewis et ses amis acteurs lui rendent de bouleversants hommages

La mémoire de l'actrice Helen McCrory, décédée la semaine dernière d'un cancer à l'âge de 52 ans, est célébrée par son époux, l’acteur Damian Lewis, ainsi que ses partenaires de jeu dans Harry Potter et Peaky Blinders, qui lui ont écrit de bouleversants hommages.

Après avoir annoncé ce vendredi la triste nouvelle sur Twitter en saluant la bataille « héroïque » qu’a menée jusqu’au bout son épouse face à la maladie, Damian Lewis s’est ce dimanche 18 avril confié dans les colonnes du Times. « Elle a brillé plus fort ces derniers mois que vous ne pouvez l’imaginez, autant que ce que pourrait étinceler l’étoile la plus brillante. Dans la vie aussi, nous avons dû nous élever pour la rencontrer », a dit l’acteur de Homeland. Face à la mort, l‘actrice n’a montré « ni peur, ni amertume, ni apitoiement sur elle-même, elle nous a seulement armés du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste, parce qu’elle est heureuse», a-t-il dit, confiant être « bouleversé. Elle a été un météore dans notre vie ».

Damian Lewis a aussi révélé les mots qu’elle avait adressés à leurs enfants Manon et Gulliver peu de temps avant son dernier souffle, les invitant « à vivre pleinement, à saisir des opportunités, à vivre des aventures ». Un conseil qu’elle a avec humour dispensé aussi à son mari : « Je veux que papa ait des petites copines, beaucoup de petites copines. Vous devez tous aimer à nouveau, l’amour n’est pas possessif, mais tu sais, Damian, essaie au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu’un ».

"As I sit down to write this, I can hear Helen shouting from the bed, 'Keep it short, Damian, it’s not about you.'"





Damian Lewis writes for The Sunday Times on the passing of his wife, Helen McCrory https://t.co/oGY0krHjzS — The Sunday Times (@thesundaytimes) April 18, 2021

Actrice au talent reconnu, Helen McCrory a aussi marqué profondément professionnellement mais aussi personnellement ses partenaires de jeu, qui ont tenu également à lui rendre hommage. Connue pour son rôle de Polly Gray dans la série Peaky Blinders, Helen McCrory a également prêté ses traits à Narcissa Malfoy dans la saga Harry Potter. « C’est tellement triste de lui dire adieu si soudainement – je n’ai jamais saisi l’occasion de lui dire, mais elle m’a tellement aidé à me façonner en tant que personne – face à la caméra et en dehors », a écrit Tom Felton, l’interprète de Drago Malfoy, personnage dont l’actrice incarnait la mère à l’écran. « Elle a toujours été implacablement elle-même - un esprit aiguisé comme un rasoir, éloquente, gentille et chaleureuse - elle avait du temps pour tout le monde. Merci d'avoir éclairé pour moi la voie à suivre et de m'avoir tenu la main quand j'en avais besoin », a-t-il ajouté.

Tandis que J.K. Rowling, autrice de «Harry Potter», s’est dite « bouleversée d’apprendre la mort d’Helen McCrory, une extraordinaire actrice et une merveilleuse femme qui nous a quittés trop tôt », Daniel Radcliffe, acteur principal de la saga, pleure « l’une des actrices les plus incroyables avec lesquels j'ai pu travailler», comme il l'a confié au site Metro, saluant la mémoire d’un « talent suprême » et d’une « merveilleuse personne ». «Elle savait être, sans effort, autoritaire et captivante en tant qu’actrice, en plus d’être gentille, généreuse et incroyablement amusante », a-t-il ajouté.

Jason Isaacs, l’interprète de Lucius Malefoy dans la saga Harry Potter, a quant à lui salué sa mémoire de «la meilleure actrice qu’[il] ait jamais connue». «Par chance, j’ai finalement découvert qu’elle était aussi extrêmement drôle et d’une empathie de la taille d’une planète. J’ai toujours joué un rôle clé dans les films d’Harry Potter, mais être marié à la grande Helen McCrory et rire avec elle sera toujours un moment fort», a-t-il écrit dans un message publié sur Twitter.

Hold those you love and tell them every day. It’s all we have. https://t.co/mwsBQwpePi pic.twitter.com/gjEf0YkKhC — Jason Isaacs (@jasonsfolly) April 17, 2021

Cillian Murphy, star de la série Peaky Blinders dans laquelle Helen McCrory incarnait avec maestria la charismatique tante Polly, s’est lui aussi exprimé dans un message émouvant d'au revoir à sa partenaire de jeu. L’interprète de Thomas Shelby, a été très affecté de sa disparition. « Cela me fait mal au cœur de perdre une si chère amie. Helen était une personne belle, aimante, drôle et compatissante. Elle était aussi une actrice talentueuse, intrépide et magnifique. Elle a élevé et humanisé chaque scène, chaque personnage qu’elle jouait. C’était un privilège d’avoir travaillé avec cette femme brillante, ayant partagé tant de rires au fil des ans. Mon amie me manque. Mon amour et mes pensées vont à Damian et à sa famille », a-t-il déclaré dans un communiqué repris par Entertainment Weekly.

In the bleak midwinter... Rest in peace, Helen pic.twitter.com/qZZcliwrq5 — Peaky Blinders (@SheelbyPictures) April 17, 2021

L’acteur Paul Anderson, alias le tempétueux frère de Thomas Shelby, Arthur, a lui aussi exprimé sa vive émotion. « À ma tante Polly. Helen McCrory. 9 ans et demi dans une émission de télé avec une femme que j’ai plus qu'aimée. Un après-midi lors de la saison 5, elle m'a offert de son temps quand elle vu que j'en avais plus que besoin et je n'oublierai jamais cela. Sa générosité d'esprit, son altruisme et sa férocité resteront avec moi pour toujours. Mon amour et mes pensées vont à Damian et à ma famille ».