Kanye West : Azealia Banks aimerait faire un bébé avec la star

Alors que Kanye West s’est récemment dit prêt à se remettre en couple avec une « artiste », l’auteur, compositrice et interprète américaine Azealia Banks s'est manifestée, et se verrait bien faire un enfant avec lui.

L'artiste Azealia Banks, également connue pour ses polémiques - en janvier dernier elle déterrait son chat mort pour le cuire dans le cadre d'un supposé rituel de sorcellerie - a posté sur son compte Instagram un message sans ambiguïté.

Alors qu'elle a partagé un article faisant état des envies de Kanye West pour sa prochaine relation, à savoir être avec une artiste qui «parlerait la même langue que lui», Azealia Banks a tout simplement écrit : « C'est moi les gars».

Et d'ajouter dans un langage à son image, direct et symbolique :«La puissante entité démoniaque noire qui attend dans mes ovaires et les testicules de Kanye est enfin sur le point de se déchaîner sur le monde».

C'est dit. Selon la rappeuse, dont la carrière a été lancée en 2011 avec le single 212, ses gênes et ceux de Kanye West, déjà papa de quatre enfants avec Kim Kardashian, seraient donc ultra compatibles. Et la bipolarité dont souffre Kanye West, maladie qui l'a poussé à plusieurs excès ces dernières années - crise de larmes en direct, discours mégalomaniaque, séjour en hôpital psychiatrique... - ne semble pas freiner Azealia Banks.

Une chose est sûre, les deux artistes partagent en tout cas le sens de la provoc et de l'exagération... Un bon début.