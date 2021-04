Guillaume Canet poste d'anciennes photos insolites retrouvées dans les cartons

Après l’annonce du casting hallucinant d’«Astérix et Obélix : l'empire du Milieu», Guillaume Canet est parti pour quatre mois de tournage. Alors que le réalisateur attaque la seconde semaine de prises de vues, il a replongé dans ses souvenirs et dévoile une série de photographies collectors.

Pour se détendre ou peut-être parce qu'il pourrait diriger pour la première fois son fils Marcel, bientôt 10 ans, l’acteur a visiblement plongé dans ses souvenirs mais surtout « dans ses cartons », et en a profité pour partager de vieilles photographies sur son compte Instagram.

Prise il y a une vingtaine d’années à New York, cette série de clichés montre l’acteur torse nu dans un style bad boy des années 1990 très personnel. « Ca va je me la pétais pas trop en 2000, tous les mecs des gangs dans la rue portaient le calecif comme ça », s’amuse l’acteur, qui à l’époque, alors âgé de 27 ans, posait en jean baggy et caleçon à rayure dépassant largement, pour les besoins du film « The day the ponies come back ».

Et de se remémorer un « tournage dans le Bronx avec un des plus grands réalisateurs au monde, Jerry Schatzberg …. Avec l’immense Burt Young, «Paulie dans Rocky », écrit-il.

Une série de photographies qui n’a pas manqué d’être commentée. « Bad boy », « oh le jeunot », « jeune rebelle », « gigantesque »... pouvait-on lire entre autres commentaires stylistiques.

Des clichés likés par l’acteur Tahar Rahim, qui ont également fait réagir les cinéphiles, étonnés d'apprendre que Guillaume Canet avait tourné sous la houlette du réalisateur américain Jerry Schatzberg, avant de se lancer lui-même dans la réalisation.