Prince Harry : ce que l'on sait de ses relations avec son frère et son père après les funérailles

Le prince Harry était de retour au Royaume-Uni le week-end dernier pour assister aux funérailles du prince Philip. Un événement au cours duquel il a été en mesure d’entamer la normalisation de ses relations avec son père, le prince Charles, et son frère, le prince William.

Selon le site britannique du Mirror, le prince Harry a écrit une longue lettre à son paternel avant de quitter la Californie, afin de réaffirmer les raisons pour lesquelles il a quitté le pays et renoncé à sa place au sein de la famille royale. Tout en lui promettant de respecter la monarchie et son institution.

Sur place, après les funérailles où il a été filmé en train de parler de manière cordiale avec le prince William, et l’épouse de ce dernier, Kate Middleton, le prince Harry aurait eu l’opportunité de dialoguer avec son frère et son père pendant deux heures, au Château de Windsor, après la cérémonie, rapporte le site The Sun.

«C’était important pour Charles et William d’être tous les deux présents. Cela leur permet de s’assurer qu’aucun des propos tenus ne pourra être déformé ou mal interprété à l’avenir», explique une source au Daily Mail. Le dialogue entre les trois membres de la famille royale n’aurait toutefois pas été particulièrement constructif, même si de nombreux observateurs veulent y voir le premier signe d’un apaisement futur. «Personne ne sait de quoi ils ont parlé exactement loin des caméras, mais c’est inimaginable de penser que les questions du Megxit et l’interview avec Oprah n’aient pas été abordées», assure une source à The Sun.

«Il y a beaucoup de choses à régler. C’est une discorde qui dure depuis un moment. Tous ont besoin de temps, d’espace et de confiance», précise la biographe de la famille royale, Penny Juror. «Harry devrait rester pour l’anniversaire de la reine, c’est le moins qu’il puisse faire pour sa grand-mère, et celui lui donne l’opportunité de dialoguer à nouveau avec son père et son frère», poursuit-elle. Ce n’est pourtant pas la décision prise par le prince Harry.

Le jeune homme de 36 ans a finalement rejoint son épouse, Meghan Markle, enceinte de leur deuxième enfant, et leur fils Archie, ce mardi. La veille du 95e anniversaire de la reine Elizabeth II (qui tombe ce jour). Il doit se soumettre à une quarantaine de 10 jours avant de pouvoir retrouver les siens. Autant dire que la relation entre le prince Harry et le reste de sa famille va exiger de la patience. Beaucoup de patience.