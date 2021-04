Bilal Hassani officialise son couple sur Instagram (PHOTO)

Il n’est plus un cœur à prendre. Bilal Hassani a annoncé être officiellement en couple sur son compte Instagram, où il a posté un cliché de lui et de Cassem, son compagnon.

Le chanteur, connu pour avoir représenté la France lors du concours de l’Eurovision 2019 avec son tube Roi, a annoncé se sentir assez à l’aise sur les réseaux sociaux pour en parler publiquement. «C'est officiel, we are dating», précise-t-il, avant d’expliquer son choix de révéler le visage de celui dont il est tombé amoureux.

«Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement. Cassem et moi, c'est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux. J’espère que vous êtes tous heureux pour moi, car je le suis sincèrement», poursuit-il.

De nombreux fans ont exprimé leur joie de découvrir le chanteur amoureux et heureux. «Trop mignon ! Les Zamoureux», «Très bon choix, il est comme vous trop beau», «Plein de bonheur pour vous deux», « Superbe, vous faites un beau couple, je vous souhaite du bonheur et merci à vous de soutenir la cause LGBTQI+++», peut-on lire dans les commentaires.