Lamar Odom ne croit pas une seconde à «la malédiction des Kardashian»

Ne lui parlez surtout pas de la «malédiction des Kardashian». Invité de l’émission Vlad TV sur YouTube, Lamar Odom, ancien mari de Khloé Kardashian, s’est emporté contre ceux qui croient en cette théorie inventée de toute pièce.

La célèbre «malédiction des Kardashian» désigne les déboires que connaissent ceux – plus précisément les hommes qui ont eu une relation avec une des sœurs du clan Kardashian/Jenner – qui ont fréquenté la célèbre famille.

Pour Lamar Odom, ancienne gloire de la NBA, il n’y a que des «imbéciles» qui peuvent croire qu'une telle histoire soit vraie. «C’est stupide car tout le monde traverse des périodes difficiles dans la vie. Si on se mettait à filmer le quotidien de votre famille, et qu’on montrait toutes les galères qu’elle traverse, les gens se diraient ‘cette famille est complètement folle !’», explique-t-il.

Lamar Odom a parlé publiquement de ses addictions à la drogue et au sexe, lui qui avait frôlé la mort en 2015 après une overdose. Selon lui, il est facile de critiquer les Kardashian en raison de leur émission où ils ne cachent quasiment rien au public, aussi bien les joies que les peines. «Peut-être qu’ils s’exposent trop, mais le public adore. Ceux qui regardent les émissions sont les mêmes qui critiquent. Ça me rend malade. J’ai vécu cette expérience de l’intérieur, et de l’extérieur », poursuit-il.

L’ancien joueur de basket de 41 ans affirme avoir de la chance de côtoyer le clan Kardashian/Jenner et que, encore aujourd’hui, il est ému quand il lui arrive de revoir des extraits de l’émission Lamar and Khloé, un spin-off de L’incroyable famille Kardashian qui suivait leur couple au quotidien. «Je n’oublierai jamais le jour où je me suis marié à la télévision. Je suis un peu ému quand je regarde ça», dit-il.