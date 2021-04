Audrey Lamy métamorphosée : son étonnant coup de gueule sur les réseaux sociaux

Audrey Lamy a publié jeudi une vidéo dans laquelle elle se lance dans un speech sous forme de coup de gueule. Et on peut dire qu'elle est méconnaissable.

«Je fais ce que je veux, ok ?» annonce la petite soeur d'Alexandra Lamy dans un premier temps avant d’enchainer : «Tu as compris ? C’est mon corps, mon visage, ma bouche, d’accord ? Donc les messages haineux que je reçois sur mon Instagram, je m’en carre. Voilà, d’accord ?», balance t’elle sur un ton accompagné d’un accent faussement méditerranéen.

Et pour parfaire son discours, elle apparait totalement métamorphosée physiquement. Très apprêtée, avec une veste violette, les cheveux relevés, ondulés et légèrement secs, les yeux poudrés de fard à paupière, sans oublier l’eye liner, Audrey Lamy impose son nouveau look.

Audrey Lamy aime se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Avec tous les filtres que l’on peut trouver sur les application, la maman de Léo a l’embarras du choix pour divertir ses fans.