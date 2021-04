EnjoyPhoenix révèle avoir été victime d'abus sexuels

Dans sa dernière vidéo publiée mardi 20 avril sur sa chaîne YouTube, EnjoyPhoenix a révélé avoir été victime d’abus sexuels. La jeune femme est également revenue sur ses problèmes avec le mariage et les enfants.

De son vrai nom Marie Lopez, la blogueuse et youtubeuse qui compte plus de 3,6 millions d’abonnés, a évoqué différentes périodes de sa vie, et notamment celle de son adolescence - entre 12 et 18 ans - pendant laquelle elle a connu «ses premières désillusions». «J’ai été abusée comme beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes, mais je n’en parle jamais», a-t-elle avoué, face caméra.

EnjoyPhoenix ne l’a découvert que très récemment «au détour d’une conversation avec (sa) psy» qui lui a «ouvert les yeux». «Elle m’a dit que si je n’avais pas voulu le voir, c’est parce que tout simplement mon cerveau avait tenté de me protéger», ajouta-t-elle.

La jeune femme de 26 ans n’a pas souhaité donner plus de détails sur les abus sexuels dont elle a été la cible, mais a promis d’en parler davantage dans une prochaine vidéo. Elle a préféré se concentrer sur d'autres sujets comme le mariage qui ne la fait pas rêver malgré la belle histoire de ses grands-parents, sa volonté de ne pas avoir d'enfant, et la pression qu'exerce parfois la société sur les femmes.