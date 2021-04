Les Anges : une ex-candidate accuse la production de fournir de la drogue aux participants

Une révélation choc. Invitée sur le plateau de «Touche pas à mon poste» mercredi 21 avril, Angèle Salentino, ex-candidate de l’émission de téléréalité «Les Vacances des Anges», a accusé la production de fournir de la drogue aux participants.

Venue pour dénoncer le harcèlement, l'acharnement et la violence au sein du programme, la jeune femme, accompagnée de deux autres candidates, Rania et Nathanya Sion, a en effet affirmé que des stupéfiants sont consommés sur les tournages.

«Il y a de la drogue, il y a de l'alcool, et cette drogue, de la cocaïne», a-t-elle déclaré, soulignant que celle-ci «est fournie par la production». «Les tournages se passent à l'autre bout du monde, vous vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. Donc elle vient d'où ?», a poursuivi l'ex-candidate des Vacances des Anges 4.

"Il y a de la drogue fournie par la production"





Les incroyables révélations d'Angèle, Rania et Nathanya sur les coulisses de l'émission de télé-réalité "Les Anges" ! #TPMP pic.twitter.com/GD8vkieQGj — TPMP (@TPMP) April 21, 2021

«Cela fait deux ans que j’en parle, a ajouté de son côté Nathanya. Il y a de la drogue, de l’acharnement dans cette émission mais cela n’avait pas abouti. Lorsque j'en ai parlé, j'ai reçu des menaces, et cela fait deux ans que je vis un enfer». Durant l'émission diffusée sur C8 et présentée par Cyril Hanouna, Angèle Salentino a également confié avoir été victime de harcèlement et d’humiliations de la part d’autres participants.

«On m'a aspergé le visage de produits ménagers. Et puis un candidat qui est spécialisé dans le harcèlement envers les femmes - il le fait chaque année - s'est approché de moi en me disant clairement 'Je n'en ai rien à f*utre de la production, tu vas voir' en s'avançant vers moi». Puis «il a bien compris qu'il y avait les caméras et là il a dit : 'C'est ma femme qui va te casser la gu*ule'».

"On a voulu me frapper (...) J'ai été agressée par deux candidats"





Harcèlement, menaces, intimidations le terrible témoignage d'Angèle sur les coulisses du tournage de l'émission de télé-réalité "Les Anges" ! #TPMP pic.twitter.com/ni9mUdhxBz — TPMP (@TPMP) April 21, 2021

Après quoi «on m'a montée à l'étage, je n'en pouvais plus, j'étais à bout». «Et là, encore une fois, deux autres candidats arrivent et une candidate - qui est elle aussi spécialisée dans le harcèlement - me dit : 'Toi, tu vas voir, t'as de la chance qu'il y a le vigile à côté de toi, mais tôt ou tard tu vas voir cette gifle, tu vas te la manger, tu vas te la prendre'», a-t-elle conclu.