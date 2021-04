DMX : l'impressionnante procession pour les obsèques du rappeur

Les funérailles de DMX, rappeur mort à l’âge de 50 ans il y a deux semaines des suites d’un infarctus, ont eu lieu ce week-end. Réunis à New York pour l’occasion, ses proches et ses fans lui ont rendu un spectaculaire hommage.

Un impressionnant cortège, composé notamment de nombreux motards, a circulé dans les rues de Brooklyn et de Yonkers. Le cercueil du rappeur était exposé sur un monster truck sur lequel était inscrit les mots « Longue Vie à DMX ».

DMX taking his last ride through NYC pic.twitter.com/wIqrApTqDq — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) April 24, 2021

L’incroyable mémorial de DMX à Barclays: des centaines de motards sont sur place et son cercueil repose dans un monster truck pic.twitter.com/F8KO9sr5GO — The CheckPoint (@TheCheckPoint_) April 24, 2021

Une cérémonie d’hommage a eu lieu au Barclays Center de New York. Kanye West, Busta Rhymes, Nas ou encore Eve figuraient parmi les personnalités venues saluer la mémoire de DMX.

En raison de la pandémie de Covid-19, cette cérémonie était réservée aux proches, mais elle a été diffusée sur la chaîne YouTube de l’artiste. Les quinze enfants de DMX sont montés sur scène pour exprimer leur émotion. «Je grandis. J'apprends à tenir ma tête. Mon père me tient toujours la main pour que je puisse me tenir droite», a rappé une des filles de DMX. « Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour vous. Il voulait toujours vous plaire. Il voulait toujours vous offrir le meilleur spectacle », a déclaré son ex-épouse, Tashera Simmons. « Ce qu’il veut que vous fassiez, c’est aimer Jésus comme il l’a fait. »

Le rappeur new-yorkais DMX est décédé le vendredi 9 avril, dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise, où il était hospitalisé depuis une semaine dans un état critique. «Earl était un combattant qui s'est battu jusqu'au bout», avait indiqué sa famille. «Il aimait sa famille de tout son coeur, et nous chérissons les moments passés avec lui (...) Sa musique a inspiré d'innombrables fans à travers le monde.» « DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de gens à travers le monde », avait souligné la maison de disque Def Jam Recordings, avec laquelle il avait sorti quelques-uns de ses disques les plus connus.

Auteur de huit albums, dont le dernier est sorti en 2015, DMX fait partie des mastodontes du hip-hop des années 1990 et du début des années 2000. Ses textes inspirés de ses démons intérieurs lui ont valu un succès aussi bien commercial que critique. Son premier tube, « Get At Me Dog », extrait de « It’s Dark and Hell Is Hot », était sorti en 1998. Depuis, DMX aurait vendu 30 millions d'albums au fil de sa carrière.

DMX avait connu des problèmes de drogue et suivi une cure de désintoxication en 2019. Au-delà de la musique, le rappeur avait aussi eu de nombreux démêlés avec la justice. Il avait notamment été inculpé pour possession d'armes et de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou encore s'être fait passer pour un agent du FBI.