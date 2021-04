Kim Kardashian remercie Joe Biden pour la reconnaissance du génocide arménien

Kim Kardashian a ce samedi réagi à la « reconnaissance » du génocide arménien par Joe Biden. Ce dernier est le premier président des Etats-Unis à qualifier ainsi la mort d'un million et demi d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915.

D'origine arménienne du côté de son père - l’avocat Robert Kardashian décédé en 2003 - Kim Kardashian a salué l’initiative de Joe Biden. « Après plus d'un siècle de lutte pour la vérité et la reconnaissance, le peuple arménien a reçu aujourd'hui la reconnaissance que nous avons tous espéré et prié (...) Je suis tellement fière de mon héritage, fière des communautés arméniennes et reconnaissante envers le président Biden d'avoir accordé à chaque Arménien ce jour, et cette vérité », a écrit la star sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a, sur Facebook, salué une « mesure très forte envers la justice et la vérité historique ». « Nous sommes reconnaissants que le gouvernement de notre pays ait finalement fait entendre sa voix », s'est de son côté réjoui le primat de l'Eglise apostolique arménienne pour l'Est des Etats-Unis, Anoushavan Tanielian, qui menait ce week-end le cortège, composé de centaines de personnes de la communauté arménienne de New York, qui a défilé sur Greenwich Village pour faire suite à l’annonce du chef d’Etat américain. « Nous devons agir pour empêcher de futurs massacres ou génocides », a-t-il ajouté, selon les propos rapportés par l'AFP.

Après l'annonce de Joe Biden, Recep Tayyip Erdogan a quant à lui dénoncé une « politisation par des tiers » dans un message adressé au patriarche arménien à Istanbul. La Turquie n'a « de leçons à recevoir de personne sur son histoire », a ajouté son ministre des Affaires étrangères.