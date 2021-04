Le prince Charles pourrait exclure définitivement le prince Harry de la monarchie

Selon la biographe de la famille royale, Angela Levin, le prince Charles aurait déjà commencé à établir la liste de ses priorités le jour où il deviendra roi. Et le prince Harry et Meghan Markle pourraient se retrouver mis à l’écart par le futur souverain.

Invitée sur la radio britannique talkRADIO, Angela Levin explique notamment que «cela fait très longtemps que le prince Charles veut faire le tri dans la monarchie pour réduire les dépenses et encourager les membres de la famille à mériter l'argent qu'ils reçoivent du contribuable. Je pense qu'à ce moment-là, il se débarrassera complètement de Meghan et Harry dans la famille royale».

La reine Elizabeth II n’aurait jamais souhaité s’attaquer à cette épineuse question réorganisation de la lignée royale, qui permet à plusieurs personnes de bénéficier de privilèges en qualité de membres de la famille, pour des «raisons sentimentales». Et que ce n’est pas à son âge qu’elle changera les choses.

Le prince Charles, lui, entend réduire la liste des bénéficiaires au strict minimum – à savoir lui et Camilla, William et Kate, et leurs enfants – obligeant les autres membres de la famille royale à trouver un emploi, comme cela est déjà le cas dans d’autres monarchies européennes. Dont le prince Harry et Meghan Markle, et leurs enfants, qui seront définitivement privés de leurs privilèges.

Angela Levin affirme également que le prince Charles projette de prendre plus de responsabilités suite aux funérailles de son père, le prince Philip, afin de soulager la reine. «Même si elle entend faire son devoir, elle va se mettre de plus en plus en retrait, car ce sera difficile de rebondir après la pandémie et cette isolation. Elle est reconnaissante de voir son fils venir l’aider à assumer ses responsabilités, et participer aux prises de décisions concernant la famille royale», affirme-t-elle. Le prince de Galles «veut changer les choses et il le fera», ajoute Angela Levin.