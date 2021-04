L’émouvant message d’Ashley Cain pour sa fille de 8 mois morte d’une leucémie

L’ancien footballeur et star de la télé réalité britannique Ashley Cain a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux la mort de sa fille de huit mois, samedi dernier à la suite d’une leucémie.

Il y a quelques semaines, l’ex-joueur de Coventry City et sa compagne, Safiyya Vorajee, avaient organisé une levée de fonds pour financer un traitement spécial à Singapour, a rapporté la BBC. Environ 1,7 million d’euros avaient été récoltés.

Le mois dernier, Ahsley Cain avait annoncé sur Instagram qu’Azaylia était trop malade pour supporter le traitement.

Ce dimanche, les jeunes parents ont annoncé le décès de leur bébé : «Repose en paix Princesse. Je te garderai dans mon cœur jusqu’au jour où je pourrai te prendre dans mes bras au paradis», a écrit le jeune homme de 30 ans en légende d’une photo où il fait un calin à sa fille.

En avril dernier, le couple avait révélé que leur bébé souffrait de multiples tumeurs, au cerveau, aux reins, aux poumons, au foie et à la rate.

Rest in paradise baby Azaylia. Too perfect for this earth that god wanted you for himself

— Molly-Mae (@mollymaehague) April 25, 2021