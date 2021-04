Prince Harry et Meghan Markle : Oprah Winfrey avoue avoir été surprise par leurs révélations

Un mois après son interview du prince Harry et Meghan Markle, Oprah Winfrey est revenue sur l’onde de choc provoquée par celle-ci. Et sa surprise d’entendre le couple parler ouvertement de racisme au sein de la famille royale.

Invitée de l’émission TalkShopLive de Nancy O’Dell, Oprah Winfrey confesse ne pas avoir anticipé l’impact colossal de cette interview au moment de sa diffusion. «Je ne me doutais pas de l’impact qu’elle allait avoir, et qu’elle continue d’avoir encore aujourd’hui », explique l’animatrice. «Notre volonté commune était de dire la vérité. Ils (Harry et Meghan, ndlr) voulaient avoir l’opportunité de donner leur version de l’histoire, et de le faire de la manière la plus sincère qui soit », poursuit-elle.

Oprha Winfrey avoir été surprise quand Meghan Markle a révélé les interrogations de certains membres de la famille royale à propos de la couleur de peau de leur fils Archie. «Quoi ? Tu vas jusque-là ? Tu vas jusqu’au bout ?», dit-elle à propos de ce qu’elle pensait au moment où la Duchesse du Sussex s’exprimait sur ce point particulièrement sensible, et dommageable, pour la famille royale.

«La raison pour laquelle cette interview a été si marquante… c’est parce que nous avions des personnes en face de nous qui étaient prêtes à s’ouvrir, à montrer leur vulnérabilité, et à être sincère», continue Oprah Winfrey.