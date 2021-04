George et Amal Clooney bientôt propriétaires dans le sud de la France ?

Après Brad Pitt ou encore Johnny Depp, l’acteur américain et son épouse l'avocate Amal Clooney s’apprêtent à investir dans le sud de la France.

Et ce n’est semble-t-il qu’une question de jours avant que l’un des couples les plus glamour d’Hollywood ne devienne propriétaire d’une superbe villa sur la French Riviera. Selon Var-Matin, Georges Clooney et Amal, mariés depuis septembre 2014 et parents de jumeaux bientôt âgés de quatre ans, devraient signer le 5 mai prochain chez le notaire l’acquisition d’un domaine dans le Var.

Déjà propriétaires d'une maison au bord du Lac de Côme, en Italie, et d'un manoir anglais situé à une heure de Londres, les Clooney auraient jeté leur dévolu sur une propriété de 170 hectares : le domaine de Canadel, à Brignoles. Une demeure qui leur permettra de rendre facilement visite à Brad Pitt, puisqu'elle se trouve à quelques kilomètres du Château de Miraval, propriété de l'acteur et de son ex-compagne Angelina Jolie.

De quoi passer des vacances en famille aux côtés de leurs jumeaux Ella et Alexander mais aussi de leurs amis, auxquels George Clooney a toujours accordé de l'importance. Même s'il est aujourd'hui père de famille, l'acteur a le sens de l'amitié. En 2013, alors célibataire, l'acteur avait en effet donné un million de dollars à quatorze de ses amis pour les remercier de l'avoir soutenu quand il en avait besoin.