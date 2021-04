Moundir en convalescence du Covid-19 : les médecins craignent de nouvelles complications au niveau du foie

Durement frappé par le Covid-19, Moundir, ancien candidat de Koh-Lanta, raconte au jour le jour sa longue bataille pour recouvrer la forme. Un combat difficile et qui risque de se compliquer encore un peu plus. Après une embolie pulmonaire, les médecins s’inquiètent maintenant de l’état de son foie.

En légende d'une photo de lui en noir et blanc Moundir raconte son calvaire sur Instagram où il tient une sorte de journal de bord. « Day 41... (souffrance et patience). Cela faisait quelques jours que je n'avais rien posté concernant l'évolution de ma convalescence post-Covid », écrit-il.

« Après les longs traitements (car je pense avoir tout eu en terme de douleurs et soucis liés aux inflammations pulmonaires), après avoir découvert ensuite mon embolie pulmonaire de l'artère gauche du poumon), puis enfin un épanchement plurale (poche d'eau) qui provoquait les douleurs insupportables, après tout cela désormais, les résultats sanguins montrent que mon foie a pris cher (doliprane la cause, corticoïdes) et qu'il faut vite surveiller tout cela pour éviter des complications encore… », annonce-t-il.

Un nouveau coup dur qui n’entame pas la combativité légendaire de Moundir. « C'est la que je me dis qu'il faut rester focus sur la guérison même si mentalement je prends un coup qui me fait réfléchir toute la nuit... Je me pose les bonnes questions en mettant mon destin entre les mains de Dieu (oui je suis croyant), que cette souffrance que je vis actuellement mais que je fais vivre également à mes proches me fait dire qu'aucun chemin n'est assez long sans souffrance ou réussite, qu'il y a d'autres personnes qui souffrent actuellement plus que moi et que malgré les douleurs, les traitements mais aussi les doutes, l'incertitude, les peines et j'en passe, je dois quand même continuer à être meilleur chaque jour et bosser, bosser et re-bosser pour que mon esprit soit blindé et entraîner mon corps à avancer durant la rééducation », poursuit-il se montrant déterminé « à ne rien lâcher ».