Anya Taylor-Joy révèle pourquoi elle a failli refuser de jouer dans «Le Jeu de la Dame»

Auréolée de récompenses pour son interprétation dans la série «Le Jeu de la Dame», Anya Taylor-Joy a failli ne jamais jouer dans la série en raison d’une peine de cœur.

Dans un entretien accordé au magazine ELLE, Anya Taylor-Joy explique avoir sérieusement pensé à mettre fin à sa carrière de comédienne avant de décrocher le rôle dans la série à succès de Netflix. C’est grâce aux conseils de son amie, Mia Goth – avec laquelle elle partage l’affiche du film Emma – que la comédienne a finalement accepté d’incarner le personnage de Beth Harmon dans Le Jeu de la Dame.

«Juste avant Emma, j'avais fait deux projets en même temps, et je traversais en parallèle des choses émotionnelles à cause d'une relation (quand elle était en couple avec Eoin Macken, ndlr). Donc au début de 2019, j'étais juste vraiment brisée et effrayée de tout. Mia et moi étions en voiture en revenant de la répétition et je me suis tournée vers elle pour lui dire : ‘Je pense que je vais arrêter de jouer. Je ne crois pas que je puisse faire ça’», confie Anya Taylor-Joy.

«Et je n'ai jamais vu Mia avoir l'air aussi inquiète de ma vie. J'ai ajouté : ‘Je pense que je dois faire marche arrière maintenant et laisser les choses se faire et essayer de prendre soin de mon cœur’. Et elle m'a dit : ‘Non, ce serait vraiment mauvais. Tu ne peux pas te priver de la chose qui est ton oxygène’. Je suis vraiment contente qu'elle ait dit ça», poursuit celle qui affirme que la découverte du théâtre et de la comédie a été une révélation dans sa jeunesse.