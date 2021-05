Amélie Poulain : Mais où est passée Audrey Tautou ?

En avril 2001, les spectateurs découvraient sur grand écran Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet qui allait faire d’Audrey Tautou une star internationale. Mais aujourd’hui, la comédienne a quasiment disparu des écrans. Et ce pour une bonne raison.

La dernière fois qu’Audrey Tautou a été vue à l’affiche d’un film remonte à 2019 dans The Jesus Rolls, long métrage complètement déjanté de John Turturo, offrant un spin off des Valseuses de Betrand Blier et de The Big Lebowski des frères Cohen (John Turturo y retrouve le personnage de Jesus Quintana, ndlr). Avant ça, elle avait tourné dans En Liberté ! de Pierre Salvadori en 2018.

Selon ce dernier, Audrey Tautou – qui avait déjà évoqué en 2011 son intention d’arrêter «de jouer la comédie très bientôt» – n’a jamais apprécié la célébrité qui a accompagné son succès. Pierre Salvadori insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un manque d’opportunité, puisque de grands réalisateurs ont tenté de la contacter pour tourner avec elle, mais Audrey Tautou aurait «tout refusé. Elle ne voulait plus faire ce métier», révèle-t-il.

«Ça avait l’air facile pour elle, parce qu’elle est douée, mais le cinéma lui demandait beaucoup d’investissement. L’accès au jeu, à la vérité d’une scène arrivait pour elle d'une manière de plus en plus belle, et de plus en plus douloureuse. À chaque fois, elle était plus fébrile, un peu plus inquiète», explique le réalisateur.

Auréolée de deux Césars au cours de sa carrière, le malaise d’Audrey Tautou avec la célébrité a toujours été présent. Comme le laissait entendre Jean-Pierre jeunet en 2004 sur le tournage d’Un long dimanche de fiançailles. «C’était compliqué, parce qu’elle sortait de cette gloire qu’elle ne souhaitait pas. Elle était plus renfermée. Elle s’enfermait dans le rôle. Elle était un peu dans son personnage, plus introvertie», expliquait-il à l’époque.

Dans un entretien accordé à Paris Match en 2010, la comédienne âgée aujourd’hui de 44 ans se confiait sur le fait de ne pas réussir à « assumer » son statut de star du cinéma. «Je ne voulais pas de ce pouvoir. Je préférerais avoir la liberté, celle notamment de choisir d'arrêter de jouer dans les grands films exposés. Je ne surfe pas sur les grosses vagues. Quand je les vois arriver, je prends ma planche et je retourne directement sur la plage», expliquait-elle.

Audrey Tautou aurait-elle tiré sa révérence sans prévenir ? Pierre Salvadori espère que non. Mais rien n’est certain selon lui. «Je pense qu’elle reviendra. Ce serait du gâchis, sinon, d’avoir un tel talent et de ne pas en disposer. En même temps, si elle est heureuse comme ça, on ne peut que respecter», conclu le réalisateur.