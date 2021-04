M.Pokora : cette tendre photo du chanteur posant avec ses deux enfants

C’est un papa aux anges qui n’hésite pas à afficher son bonheur. M. Pokora a publié jeudi une photo sur les réseaux sociaux sur laquelle il s’affiche avec ses deux enfants, Isaiah et Kenna.

Sur ce cliché en noir et blanc légendé «My boys and I» («Mes garçons et moi», en français), le chanteur de 35 ans qui apparaît les bras «chargés», porte un masque en raison de la crise sanitaire. Un masque qui cache assurément un grand sourire. M.Pokora vient en effet d’être père pour la seconde fois. Sa compagne américaine, la chanteuse Christina Milian, a récemment donné naissance à un petit garçon.

En couple depuis bientôt quatre ans, M.Pokora et Christina Milian ont déjà accueilli un petit Isaiah le 20 janvier 2020.

La chanteuse est aussi maman d'une fille de 11 ans prénommée Violet, née de sa précédente relation avec le rappeur The-Dream.