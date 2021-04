Shy'm dévoile de tendres photos de son allaitement

Devenue mère pour la première fois en janvier dernier, Shy’m a partagé de nouveaux clichés de sa vie de maman.

Et c’est un moment touchant qu’elle a dévoilé sur son compte Instagram. La chanteuse, complètement fan de son bébé, y a posté deux clichés en noir et blanc de son allaitement. On y devine le visage de son fils, sa petite main posée sur la poitrine de sa maman, qui le dévore amoureusement des yeux. Un instant de communion entre le petit garçon, dont le prénom n’a toujours pas été dévoilé, et sa mère qui a fait réagir sa communauté.

« Que c’est beau une maman qui allaite », « une des plus belles aventures », « émouvant » pouvait-on lire en réponse à cette publication. Un choix d’allaiter considéré comme un « moment magique » par l’actrice et mannequin Noémie Lenoir qui a également touché la chanteuse Inna Modja et l’humoriste Anne-Sophie Girard comme elles l’ont exprimé en commentaire. De son côté, le comique Gérémy Crédeville, devenu papa pour la seconde fois en décembre dernier, a lui aussi salué ce moment par un coup de trompette.

Un peu plus de trois mois après la naissance de son premier enfant, Shy’m est assurément sur un petit nuage. Elle est même totalement gaga de son nouveau-né comme le laisse entrevoir l’une de ses dernières publications, la montrant penchée sur le berceau de son petit garçon, accompagnée de la mention « petit coin de paradis ». La chanteuse de 35 ans nage dans le bonheur.