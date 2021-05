Britney Spears : son père l'accuse de «démence», selon un nouveau documentaire.

Les documentaires sur Britney Spears se suivent, et apportent à chaque fois leur lot de révélations. Dernier en date, celui qui sera diffusé le 5 mai prochain sur la chaîne britannique BBC 2, dans lequel on apprend que le père de la star aurait accusé sa fille d'être atteinte de «démence».

La bataille juridique qui oppose Jamie Spears et son enfant Britney continue ainsi à défrayer la chronique. Placée sous tutelle à la demande de son père depuis désormais 13 ans, la chanteuse ne gère en effet plus les aspects financiers de sa carrière, ce depuis son rasage de crâne dans un salon de coiffure en 2007, devant les caméras du monde entier.

Si le documentaire événement «Framing Britney Spears», produit par le New-York Times et diffusé en février dernier aux Etats-Unis, présentait l'affaire et le traitement médiatique de choc auquel la star de 39 ans était exposée depuis le début de sa carrière, c'est cette fois le rôle de son père dans la mise en place de cette tutelle qui est ausculté sur la BBC. On apprend ainsi dans le programme «The battle for Britney» (La bataille pour Britney, Ndlr), que Metro UK a déjà pu visionner, que Jamie Spears aurait affirmé en 2008 dans les documents officiels de demande de tutelle qu'il plaçait Britney sous ce statut juridique «pour démence ou traitement».

Pour la première fois, on apprend ainsi pour quelle raison officielle la pensionnaire de Las Vegas n'a plus la maîtrise des fruits de sa carrière, ne pouvant disposer du moindre compte bancaire, et ayant l'obligation de recevoir la permission de son père pour toutes ses décisions.

La chanteuse bientôt auditionnée devant la justice

Une situation que la chanteuse souhaite modifier depuis longtemps, elle qui n'avait toujours pas pu faire entendre sa voix devant un juge. Ce ne sera bientôt plus le cas, puisqu'elle a fait savoir à son avocat, Sam Ingham, qu'elle s'adresserait directement au tribunal afin d'évoquer sa tutelle. Très attendue, l'audience a été fixée au 23 juin à 13h30, au Palais de justice de Stanley Mosk, à Los Angeles. La star tentera ainsi de faire comprendre que cette supposée «démence» ne correspond pas à la réalité de celle qui a continué à sortir de nouveaux albums et tient toujours ses engagements de scène et de tournées.

Ce rendez-vous constitue une première victoire pour l'artiste, mais aussi pour ses nombreux fans, qui depuis toujours tentent d'alerter sur la situation, avec la création du célèbre hashtag #FreeBritney.

La situation ne devrait en tout cas pas se contenter d'un statu quo, puisque Britney Spears continue de menacer son père d'arrêter de chanter si la situation n'évolue pas positivement en sa faveur.