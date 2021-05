Jennifer Lopez : célibataire, elle reprend contact avec son ex, Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises depuis la séparation officielle de la chanteuse avec l’ancienne star du baseball, Alex Rodiguez. Ce qui ne fait qu’alimenter les rumeurs d’une possible romance entre eux.

Selon le site américain Page Six, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont vus à quelques jours d’intervalles à Los Angeles à la fin du mois d’avril. Le comédien a été photographié une première fois à la sortie de l’hôtel Bel-Air – à deux pas de la villa de la chanteuse – le 23 avril.

Cinq jours plus tard, Ben Affleck aurait été aperçu en train de quitter la maison de la chanteuse. Le lendemain, le comédien est arrivé à l’hôtel avec sa voiture, avant de monter dans le véhicule de Jennifer Lopez pour se rendre, une nouvelle fois, à son domicile. Plus de 3 heures plus tard, la même voiture le redéposait à l’hôtel.

Il n’en fallait pas plus aux fans pour imaginer un rapprochement entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Et potentiellement le début d’une nouvelle romance. Au début des années 2000, le comédien et la chanteuse formaient un des couples de célébrités les plus glamour. Et avaient même hérités d’un surnom, «Bennifer». Fiancés en 2002, ils avaient finalement annulé leur mariage en 2003, et officialisé leur rupture en janvier 2004.

Un rapprochement progressif ?

Mais selon une source citée par le site américain People, Ben Affleck et Jennifer Lopez ne sont rien de plus que de simples «amis». «Ils sont toujours restés bons amis et ont gardé le contact toutes ces années», poursuit cette même source.

La rumeur n’est, toutefois, pas prête de s’éteindre. Notamment en raison des récentes déclarations de l’un et de l’autre dans la presse ces derniers mois. Dans un récent article consacré à Jennifer Lopez dans le magazine américain InStyle, Ben Affleck s’était montré élogieux à l’égard de son ex.

«Elle reste, encore aujourd’hui, la personne que je connaisse qui travaille le plus dans cette industrie. Elle a un talent extraordinaire, mais elle a bossé dur pour obtenir ce succès, et je suis ravi de voir qu’après toutes ces années, elle obtient enfin la reconnaissance qu’elle mérite. Où cache-t-elle sa fontaine de jouvence ? Comment est-ce possible d’avoir le même physique qu’en 2003, alors que moi, on dirait que je suis bien installé dans ma quarantaine, au mieux ?», avait-il déclaré.

Jennifer Lopez avait réagi à cette déclaration en déclarant : «Ben est drôle ! Et il est toujours aussi beau lui aussi».