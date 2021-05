Channing Tatum : son ex-épouse continue de lui réclamer de l'argent avant le divorce

Le divorce entre Channing Tatum et Jenna Dewan continue de traîner en longueur. L’ex-épouse du comédien exige une compensation financière pour l’avoir aidé sur les films «Magic Mike».

Selon le site américain TMZ, Jenna Dewan aurait demandé qu’une décision de justice soit rendue sur le partage des gains acquis par les films Magic Mike – le premier datant de 2012, le deuxième sorti en 2015 – sur lesquels ils ont travaillé ensemble pendant leur mariage. Cette dernière met en avant son rôle au côté de son ex-mari sur la période, notamment le fait de l’avoir aidé à trouver un chorégraphe pour les spectacles inspirés du film, ou encore le déménagement à Londres pour s’occuper de leur fille, Everly, pendant ses répétitions.

La franchise Magic Mike s’est révélée extrêmement rentable pour le comédien, avec en plus des deux films, un spectacle sur scène, et bientôt une déclinaison en téléréalité. Jenna Dewan cherche à récupérer un pourcentage sur les bénéfices, mais le couple ne parvient pas à trouver un accord. D’autres questions financières viennent s’ajouter à la négociation, dont le partage des biens du couple et la question de la pension alimentaire.

Séparé depuis avril 2018, divorcé l’année suivante, l’ancien couple aurait commencé une médiation, rapporte le site américain Page Six. S’ils ont réussi à se mettre d’accord sur la garde alternée de leur fille, Channing Tatum et Jenna Dewan – qui est aujourd’hui fiancée avec l’acteur Steve Kazee avec lequel elle vient d’avoir un garçon – doivent désormais régler l’aspect financier de leur rupture. Et ils sembleraient qu’ils soient tous les deux en accord sur le fait que cela ne pourra se régler que devant un tribunal. Ce qui est déjà un bon point.